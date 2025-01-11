В аэропорту «Храброво» задерживаются 18 рейсов

Все новости по теме: Авиаперевозки

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10 часов 11 января задерживается прилёт и вылет 18 рейсов.

На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Прилетят с задержкой пассажиры десяти рейсов из двух столиц.

Задержки связаны с неблагоприятными метеоусловиями, сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво». Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

«При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно ФАП № 82 (Федеральным авиационным правилам). Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/ прилёта в колл-центре аэропорта по номеру +7 (4012) 550-550», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter