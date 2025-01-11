В аэропорту «Храброво» задерживаются 18 рейсов

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10 часов 11 января задерживается прилёт и вылет 18 рейсов.

На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Прилетят с задержкой пассажиры десяти рейсов из двух столиц.

Задержки связаны с неблагоприятными метеоусловиями, сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво». Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

«При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно ФАП № 82 (Федеральным авиационным правилам). Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/ прилёта в колл-центре аэропорта по номеру +7 (4012) 550-550», — говорится в сообщении.