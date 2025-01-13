​​На Янтарном комбинате нашли редкий инклюз доисторического периода (фото)

На Калининградском янтарном комбинате обнаружен инклюз с иголками древней сосны возрастом примерно 50 млн лет. Образец найден во время ручной сортировки камня в первый рабочий день нового года, 9 января, сообщает пресс-служба предприятия. Подобных инклюзов комбинат не добывал последние пять лет.



Инклюз представляет собой редкий случай застывшего в древней смоле фрагмента флоры, целиком сохранившего форму и цвет. Пучок из пяти хвойных иголок в нем слегка зеленоватого оттенка. По оценкам специалистов, возраст включения может достигать 50 млн лет. Камень весит 29 граммов, размер — 57 на 45 мм. После шлифовки и полировки до зеркального блеска его планируется выставить на аукцион уникального янтаря в рамках VIII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2025.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

«Мы нашли уникальный образец балтийского янтаря, внутри которого — цельный пучок хвойных игл идеальной сохранности. За последние пять лет это первый подобный образец, найденный на комбинате. Чаще всего мы добываем янтарь с включением насекомых, паукообразных, ракообразных и других представителей фауны», — рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. По ее словам, инклюзы с растениями встречаются редко из-за своей хрупкости и расположения. «Из флоры мы иногда встречаем включения листьев папоротника, мха, фрагменты семейства кипарисовых, редкие бутоны цветов. Все это нижний ярус леса. А вот хвою, которая относится к верхнему ярусу леса, смоле сложно захватить во время течения по дереву. По этой причине найти инклюз с пучком неповрежденных иголок сосны очень сложно», — добавила эксперт.

Инклюз представляет собой редкий случай застывшего в древней смоле фрагмента флоры, целиком сохранившего форму и цвет. Пучок из пяти хвойных иголок в нем слегка зеленоватого оттенка. По оценкам специалистов, возраст включения может достигать 50 млн лет.

На предприятии предполагают, что нестабильный климат между двумя ледниковыми периодами привел к сильным ветрам, которые поспособствовали образованию редкого камня: скорее всего, раскачиваясь от порыва ветра, ветка оставила свои иголки в смоле на стволе рядом стоящей сосны.