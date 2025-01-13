«Затяжная волна потепления»: прогноз погоды в Калининградской области на неделю

В ближайшие дни в регионе ожидается «затяжная волна потепления». «Отзимок подходит к концу», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калиниградской области».

В понедельник в Калининграде 0...+1°C, на востоке региона −1...+1°C, на побережье +1...+3°C, переменная облачность и без осадков. Ветер западный днём и юго-западный вечером, 4-7 м/с (вечером на побережье усилится до 13-15 м/с в порывах).

Во вторник ночью в Калининграде и области −1...-3°C (в прибрежных районах 0...+2°C). Днём по области 0...+3°C (на востоке — холоднее, на западе — теплее), облачно. Начиная с утренних часов вплоть до вечера ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, по области утром и днём вероятны смешанные осадки в виде мокрого снега/ переохлажденного (замерзающего) дождя (в особенности на востоке региона), возможна гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 12-15 м/с в Калининграде и области и до 15-18 м/с в прибрежной зоне.

В среду ночью в Калининграде и области 0...+2°C (на побережье +2...+5°C), днём +1...+3°C по всей области, облачно с прояснениями и без осадков. Ветер преимущественно северный/ северо-западный, 3-6 м/с.

Во второй половине недели, согласно предварительному прогнозу, «регион продолжит находиться под влиянием антициклона над Европой, на периферии которого будут циркулировать тропические воздушные массы, так что небольшие заморозки/ околонулевые температуры возможны лишь по ночам, а днём можно ожидать довольно высокие отметки около +5°C (вполне возможно и до +6...+8°C), существенных осадков и усилений ветра не предвидится», — отмечают синоптики.