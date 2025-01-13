В аэропорту «Храброво» задерживаются 13 рейсов, два отменены

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10 часов 13 января задерживается прилёт и вылет 13 рейсов, два рейса — из Санкт-Петербурга и обратно — отменены.

На вылет задерживаются четыре рейса в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Прилетят с задержкой пассажиры девяти рейсов из двух столиц, а также Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В воскресенье, 12 января, аэропорт «Пулково» приостанавливал приём и отправку воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. Ограничения носили временный характер и были необходимы для повышения коэффициента сцепления на взлётно-посадочных полосах до нормативного состояния, сообщала пресс-служба аэропорта.