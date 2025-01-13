В Калининграде взяли под стражу китайского студента за взятку преподавателю (фото)

В Калининграде судом заключен под стражу 23-летний гражданин Китайской Народной Республики, обвиняемый в даче взяток преподавателю. Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека, обвиняемого в двух преступлениях, предусмотренных статьёй УК РФ «Дача взятки», обратился следователь.

По данным следствия, взятки студент давал преподавателю кафедры экономики и финансов института отраслевой экономики и управления Калининградского государственного технического университета.

«По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый Ц. через посредника передал преподавателю — доценту кафедры денежные средства в общей сумме 23 000 рублей в качестве взятки за принятие у Ц. зачета без его личного участия и без выполнения тестовых заданий, соответственно, без фактической сдачи им указанных зачетов, — сообщает пресс-служба суда. — В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Ц. обвиняется в совершении двух умышленных коррупционных преступлений, является гражданином Китайской Народной Республики, не имеет постоянного места жительства на территории Калининградской области, здесь у него отсутствуют устойчивые социальные связи, он официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, в связи с чем может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от органов предварительного следствия и суда».

Постановлением суда, несмотря на возражения защиты, обвиняемого заключили под стражу до 9 марта 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.