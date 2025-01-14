В Калининградской области продолжает снижаться рождаемость и расти смертность

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В Калининградской области продолжает увеличиваться естественная убыль населения. Число умерших вновь превысило число родившихся в 1,7 раза. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом развитии региона.

За десять месяцев 2024 года родилось 6325 человек — на 100 меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Число умерших составило 10869 человек — на 878 больше, чем за январь-октябрь 2023 года. Естественная убыль увеличилась на 978 человек.

Отмечается, что количество смертности детей в возрасте до года уменьшилось. «В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребёнка) и врождённые аномалии (заболевания, тесно связанные со здоровьем матери)», — добавляет Калининградстат.

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