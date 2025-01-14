Калининград вошёл в топ популярных направлений для длительного отдыха в январе

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Калининград вошёл в десятку популярных направлений для длительного отдыха в январе. Областной центр разместился на девятом месте по количеству бронирований, сообщает сервис бронирования отелей и квартир «Твил».

Средняя продолжительность отдыха в Калининграде в январе составляет пять ночей, стоимость одной ночи в среднем обходится в 4174 руб.

На первом месте разместилось Мурино в Ленинградской области (1884 руб. за ночь). На втором месте находится Оренбург, а на третьем — Симферополь (2304 и 2664 руб. за ночь соответственно). В топ направлений также вошли Железноводск, Пицунда (Абхазия), Петропавловск-Камчатский, Кисловодск, Красная Поляна и Пятигорск.

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