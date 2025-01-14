В новогодние праздники Калининградскую область посетили 69 тыс. туристов

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В новогодние праздники Калининградскую область посетили 69 тыс. туристов

Калининградскую область посетили 69 тыс. туристов, что на 9,5% больше, чем в период новогодних и рождественских праздников в прошлом году. Об этом сообщил Алексей Беспрозванных на своей страницу «ВКонтакте».

«Ярмарки в регионе посетило больше 200 тыс. человек, только на острове Канта побывало около 181 тыс. жителей и гостей города. Катки и ярмарки работают, поэтому можно считать, что новогодние дни продолжаются», — добавил Беспрозванных.

Кроме того, на новогодних каникулах посещаемость областных театров увеличилась относительно предыдущего года на 18%, а концертных организаций — на 39%. «Лидер среди всех учреждений по посещениям — Музей Мирового океана. В целом по областным музеям — рост на 12%», — отметил губернатор.

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