В Калининградской области выросло число избирателей

Губернатор региона Алексей Беспрозванных и председатель облизбиркома Инесса Винярская подписали сведения о численности избирателей на 1 января 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал облизбиркома

«Количество избирателей региона составило 843 145 человек, это на 5514 избирателей больше, чем было 1 июля 2024 года. В областном центре проживает 428 491 избиратель. За прошедшие шесть месяцев 2024 года количество избирателей Калининграда возросло на 2445 человек», — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно опубликованным данным, к 2025 году на 3536 человек выросла число избирателей в Гурьевском муниципальном округе, достигнув 76 582 человек. Рост численности избирателей зафиксирован также в Зеленоградском, Пионерском, Светлогорском и др. муниципальных округах.

В облизбиркоме напомнили, что численность избирателей устанавливается два раза в год — по состоянию на 1 января и 1 июля.