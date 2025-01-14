В Калининградской области выросло число избирателей

Все новости по теме: Выборы

Губернатор региона Алексей Беспрозванных и председатель облизбиркома Инесса Винярская подписали сведения о численности избирателей на 1 января 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал облизбиркома

«Количество избирателей региона составило 843 145 человек, это на 5514 избирателей больше, чем было 1 июля 2024 года. В областном центре проживает 428 491 избиратель. За прошедшие шесть месяцев 2024 года количество избирателей Калининграда возросло на 2445 человек», — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно опубликованным данным, к 2025 году на 3536 человек выросла число избирателей в Гурьевском муниципальном округе, достигнув 76 582 человек. Рост численности избирателей зафиксирован также в Зеленоградском, Пионерском, Светлогорском и др. муниципальных округах.

В облизбиркоме напомнили, что численность избирателей устанавливается два раза в год — по состоянию на 1 января и 1 июля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter