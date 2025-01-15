Калининградцев предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана

В ближайший час в Калининградской области ожидается сильный туман. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на Калининградский ЦГМС.

В тумане видимость составит 500-1000 метров, местами — 200 метров. Водителям и пешеходам советуют быть особенно осторожными.