Калининградцев предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана

В ближайший час в Калининградской области ожидается сильный туман. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на Калининградский ЦГМС.
В тумане видимость составит 500-1000 метров, местами — 200 метров. Водителям и пешеходам советуют быть особенно осторожными.
«Единый телефон службы спасения: „101“ (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер „112“, а со стационарного — „01“). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон Отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций: