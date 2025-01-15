Калининградские экоактивисты добились от минприроды массового приёма ёлок

Калининградские экоактивисты добились от минприроды массового приёма ёлок
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградские экологи убедили региональное минприроды значительно увеличить число пунктов приёма «отработавших» новогодних ёлок. Как сообщила «Новому Калининграду» соосновательница проекта «ЭкоКёниг» Наталья Шаварина, в 2023 году в Калининграде был организован всего один пункт сбора ёлок для дальнейшей их переработки, в прошлом — 3, а в этом году по региону их больше 150. По словам Шавариной, работу активисты начали заранее, запустив в июле 2024 года сбор подписей под соответствующим обращением в министерство экологии и природных ресурсов.

«Мы собрали в итоге больше 600 подписей и были приглашены на рабочую встречу в минприроды в октябре, — сообщила Шаварина. — Прямо сейчас министерство организовало сбор ёлок на переработку по всей области».

В минприроды «Новому Калининграду» подтвердили, что встреча действительно проходила и инициатива по сбору елей исходила от активистов.

Напомним, что сейчас жители региона могут принести свои ёлки:

— на 161 контейнерную площадку в Калининграде, оборудованную шкафами для раздельного накопления отходов (адреса доступны по ссылке);

— на все контейнерные площадки в Калининграде, где имеется свободное место для размещения елки (реестр администрации доступен по ссылке);

— в пункты приема на территории области (можно посмотреть здесь).

Все собранные ели намерены передать в Дирекцию ландшафтных парков для использования в удобрении почвы.

В министерстве предупреждали, что размещать ёлки в контейнерах для накопления твердых коммунальных отходов запрещено.

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