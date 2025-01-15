Аналитики зафиксировали рост числа отдохнувших осенью в санаториях области

В Калининградской области выросло число отдохнувших осенью в санаториях. Это следует из данных рейтинга самых популярных регионов страны для санаторно-курортного отдыха, составленного порталом бронирования Санатории России.рф, пишет портал Турстат.

«В санаториях Калининградской области отдохнули 24 тысячи человек за три месяца осени 2024 года. Рост числа отдыхающих составил 7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В целом в санаториях Северо-Западного федерального округа прошлой осенью отдохнули 93 тысячи человек. В первую тройку популярности по числу отдохнувших в санаториях СЗФО вошли Калининградская область, Санкт-Петербург и Новгородская область», — отмечают аналитики.