В Янтарном проведут «Марш жизни» в память о жертвах нацистов

В Янтарном в воскресенье, 26 января, состоится традиционный митинг в память о жертвах Холокоста. О том, что на «Марш жизни» от посёлка Русский в Янтарный приглашены губернатор Калининградской области и немецкий консул в Москве, «Новому Калининграду» сообщил главный раввин Калининграда и Калининградской области Давид Шведик. По его словам, приглашения получили также представители муниципалитета.

Официальное начало митинга назначено на 12:30 26 января у памятника жертвам Холокоста в Янтарном. Старт «Маршу жизни», посвящённому 80-летию «Марша смерти» , закончившегося гибелью около пяти тысяч узников лагеря «Штуттгоф» и его внешних лагерей в Хайлигенбайле (Мамоново), Шиппенбайле (польский Семпополь), Зеераппене (Люблино), Йесау (Южный) и Кёнигсберге, будет дан от поселка Русское Зеленоградского района.