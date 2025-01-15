В Янтарном проведут «Марш жизни» в память о жертвах нацистов

В Янтарном проведут «Марш жизни» в память о жертвах нацистов
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Янтарном в воскресенье, 26 января, состоится традиционный митинг в память о жертвах Холокоста. О том, что на «Марш жизни» от посёлка Русский в Янтарный приглашены губернатор Калининградской области и немецкий консул в Москве, «Новому Калининграду» сообщил главный раввин Калининграда и Калининградской области Давид Шведик. По его словам, приглашения получили также представители муниципалитета.

Официальное начало митинга назначено на 12:30 26 января у памятника жертвам Холокоста в Янтарном. Старт «Маршу жизни», посвящённому 80-летию «Марша смерти», закончившегося гибелью около пяти тысяч узников лагеря «Штуттгоф» и его внешних лагерей в Хайлигенбайле (Мамоново), Шиппенбайле (польский Семпополь), Зеераппене (Люблино), Йесау (Южный) и Кёнигсберге, будет дан от поселка Русское Зеленоградского района.

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