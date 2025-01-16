Маркетплейсы выявили новую мошенническую схему с обманом детей

Объединённая компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества, жертвами которой становятся дети. Она связана с «выгодными» предложениями в играх от «любимых блогеров» ребёнка, сообщает ТАСС.

Мошенники создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров. Затем потенциальная жертва получает от «блогера» сообщение с выгодным предложением — например, купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости. Когда ребёнок соглашается, его просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе. Получив сведения, мошенники приобретают различные цифровые товары на популярных маркетплейсах (валюта игровых платформ, подарочные сертификаты и т.д.). Затем товары перепродаются со значительной скидкой. Единственным вариантом, чтобы попытаться вернуть средства, остаётся обращение в полицию.

Руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов отметил, что дети — социальная группа, наиболее подверженная действиям мошенников. В этой связи важно внимательно наблюдать за активностью детей в цифровой среде и развивать их киберосознанность с самого раннего возраста. Родителям стоит объяснять ребёнку, что любую информацию о выгодных предложениях и подарках необходимо проверять на официальных порталах игры или сервиса. Кроме того, родителям нужно напоминать детям об осторожности при появлении предложений о требующей вложений помощи в игре, «особенно если собеседник предлагает воспользоваться ботом или сторонним ресурсом». «Дети обязательно должны знать, как правильно реагировать на такие ситуации: не раскрывать свои данные и всегда консультироваться со взрослыми, если что-то вызывает сомнения», — добавил Сомов.

В свою очередь в Wildberries и Russ указали, что мониторинг заказов на предмет мошеннических действий осуществляется в онлайн-режиме. Для этого используются алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, которые постоянно обучаются на новых схемах обмана. «Однако технологии не всегда могут защитить от социальной инженерии, которая, несмотря на все принимаемые меры, остается одной из основных угроз безопасности», — подчеркнули в компании.