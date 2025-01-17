Под опекой антициклона: синоптики прогнозируют тёплую погоду

В конце недели сохранится тёплая опека антициклона «Беата» над Европой с тропической воздушной массой над Калининградской областью — «ожидается стабильный плюс, обойдётся без существенных осадков». К концу недели также повысится ощущаемая температура, благодаря чему «можно будет насладиться очень тёплой, сухой и спокойной погодой», сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В утренние часы возможна дымка/туман. Днём в Калининграде и области температура составит +4...+7°C. Ветер преимущественно западный, 5-8 м/с, в порывах до 10-13 м/с.

В субботу ночью по области ожидается +2...+5°C, облачно с прояснениями, без осадков. Днём регион ждут +4...+7°C, преимущественно облачно/облачно с прояснениями, без осадков. По области также вероятна дымка/туман в течение суток. Ветер западный/северо-западный, 3-7 м/с.

В воскресенье ночью температура по области составит+2...+4°C, облачно с прояснениями, без осадков. Днём в Калининграде и области ожидается +3...+6°C, облачно с прояснениями/переменная облачность, без осадков. Ветер западный/юго-западный, 3-7 м/с.