В администрации уточнили, на каких улицах Калининграда пройдет ремонт теплосетей

В администрации уточнили, на каких улицах Калининграда пройдет ремонт теплосетей
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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В 2025 году «Калининградтеплосеть» капитально отремонтирует и реконструирует более 16,5 км тепловых коммуникаций. В основном это участки тепловых сетей, где аварийные бригады устраняли повреждения более одного раза за последние годы. Работы начнут после завершения отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

По данным мэрии, несколько крупных участков городской системы теплоснабжения отремонтируют при помощи субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Это участки на улицах Куйбышева, Ефремова, Киевской, Емельянова, Баженова, Автомобильной, Тобольской, П. Морозова и переулке Майском. Всего 11 объектов общим объемом чуть более 9,3 км погонных метров трубопровода.

Также в рамках программы предприятия по капремонту в 2025 году предстоит заменить порядка 4,8 км ветхих тепловых сетей на улицах Нерчинской, Космонавта Леонова, Горького, Невского, Согласия, в переулке Майском, на набережной Адмирала Трибуца и на проспекте Мира.

Кроме того, запланирована перекладка 2,5 км теплосетей в рамках реконструкции объектов на Юношеской, Литовском валу, на участке от Горького,57 до Горького,19 и на Некрасова — до границы земельного участка на улице Лескова.

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