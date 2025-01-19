Погода в Калининграде 19 января

Днём в воскресенье, 19 января, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что днём по всей территории области воздух прогреется до +4°C. Ночью в приморских муниципалитетах также +4°C, в районах восточнее похолодает до +2°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +3,5°C, днём +3,4°C, вечером +1,7°C.