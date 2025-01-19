Погода в Калининграде 19 января

Погода в Калининграде 19 января
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Днём в воскресенье, 19 января, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +5°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что днём по всей территории области воздух прогреется до +4°C. Ночью в приморских муниципалитетах также +4°C, в районах восточнее похолодает до +2°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +3,5°C, днём +3,4°C, вечером +1,7°C.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 5 января «ночью +2...+4°C по области, облачно с прояснениями и без осадков. Днем в Калининграде и области +3...+6°C, облачно с прояснениями/переменная облачность и без осадков. Ветер западный/юго-западный, 3-7 м/с».

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