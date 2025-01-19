МЧС региона назвало количество человек, принявших участие в крещенских купаниях

МЧС региона назвало количество человек, принявших участие в крещенских купаниях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В крещенских купаниях-2025 приняли участие около трёх тысяч жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Ведомство рассказало, что в 2025 году в регионе оборудовали пять мест для омовений. На них несли дежурство экстренные службы и медики. Там же задействовали 48 человек и 19 единиц техники. При этом МЧС усилило контроль на водоёмах в муниципалитетах, куда потенциально могли прийти купальщики.

«Остальные водоемы региона патрулировали 143 человека и 65 единиц техники. Всего за ночь совершили омовение около 3000 граждан», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Калининградской области.

Напомним, что Крещение Господне отмечается ежегодно в ночь с 18 на 19 января.

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