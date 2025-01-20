Погода в Калининграде 20 января

Днём в понедельник, 20 января, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +2°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +2°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +3°C, в районах восточнее — до −1°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно, туман. Температура утром −0,1°C, днём +1,4°C, вечером +0,5°C. Влажность составит 100%. Ветер ожидается юго-восточный, с порывами до 2 м/с.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 20 января «ночью по области 0...+3°C. Пасмурно, туман (местами возможен переохлажденный туман, отложения изморози и гололедица). Ветер западный/юго-западный, 1-3 м/с. Днем по области +1...+3°C, утром и в первой половине дня преимущественно пасмурно и без осадков, местами дымка/туман. Во второй половине дня и вечером облачно/облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 2-4 м/с».