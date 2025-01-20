Приставы помогли калининградке взыскать долг по зарплате и моральную компенсацию

Калининградские приставы помогли местной жительнице восстановить нарушенные трудовые права и получить задолженность по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Женщина работала директором розничной сети в торговой компании. Ей была установлена повременно-премиальная система оплаты труда с фиксированным минимальным окладом и гарантированной премиальной частью. Однако работодатель в одностороннем порядке существенно уменьшил зарплату и перестал выплачивать премии. Калининградка приостановила трудовую деятельность в связи с задержкой зарплаты, имея на это право по закону, но была уволена.

Суд встал на сторону сотрудницы и постановил взыскать с работодателя задолженность по заработной плате, компенсацию за задержку выплат, возмещение среднего заработка за вынужденную приостановку деятельности и компенсацию морального вреда — всего 2,8 млн рублей. Чтобы «простимулировать» организацию к выплате долга, приставы наложили арест на ее банковские счета, а также провели проверку имущественного положения. Выяснилось, что компания владеет несколькими нежилыми помещениями, земельным участком и автомобилем марки Mercedes-Benz 2020 г.в. В отношении недвижимости и транспортного средства был вынесен запрет регистрационных действий.

Чтобы снять ограничения с денег и имущества, а также избежать уплаты исполнительского сбора, организация перечислила всю сумму долга на депозитный счет отделения. Деньги направлены взыскательнице. Ее права восстановлены.