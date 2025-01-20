Ветерану Великой Отечественной войны Нине Демешевой исполнилось 102 года (фото)

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Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Калининграда Нине Демешевой 20 января исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нина Демешева родилась в Тамбове. Во время войны она работала на санитарном поезде и служила санинструктором роты мотострелкового батальона. Нина Петровна участвовала в Сталинградской битве, в сражениях на Орловско-Курской дуге и на Украине. Участвовала в памятном концерте у стен Рейхстага сразу после взятия Берлина, День Победы встретила в Праге. Демобилизовалась в октябре 1945 года, а полгода спустя вместе с мужем Алексеем Демешевым приехала жить в Кёнигсберг. С января 1945 года была танцовщицей ансамбля песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии.

Среди наград Нины Петровны — орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден «За заслуги перед Калининградской областью». С 2007 года проживает в Доме ветеранов. Является автором книги о клубе «Фронтовые подруги». 20 января Алексей Беспрозванных вручил Нине Демешевой юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

101 год ветерану Нине Демешевой: «Сначала мы с мужем очень пожалели, что приехали в Кёнигсберг»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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