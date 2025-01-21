Областная таможня: в 2024 году были конфискованы автомобили у трех иностранцев

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В Калининградской области в 2024 году суд принял три решения о конфискации транспортных средств, принадлежащих иностранным физическим лицам. При этом в двух случаях владельцы дополнительно оштрафованы. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Всего в течение года по фактам нарушения правил временного ввоза иностранцами транспортных средств было возбуждено 37 дел. Из них 33 — по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ («Невывоз в установленные сроки с таможенной территории РФ временно ввезенных транспортных средств») и 4 дела по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ («Передача права пользования временно ввезенным транспортным средством без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством ЕАЭС»).

В результате их рассмотрения таможней вынесено 27 предупреждений, в трех случаях назначен штраф в размере 4,5 тыс. руб., по двум делам применена ч.6 ст.4.4 КоАП РФ. Судом по одному делу было решено конфисковать транспортное средство, по двум делам принято решение не только в виде конфискации, но и штрафа на сумму 3 тыс. руб. Ещё два дела находятся на рассмотрении в суде.

Калининградская областная таможня напоминает, что иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию ЕАЭС транспортные средства для личного пользования на срок своего временного пребывания на этой территории, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей и без применения мер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Транспортные средства при этом могут использоваться только лицами, осуществившими их ввоз.

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