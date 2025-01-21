Суд взыскал компенсацию в пользу ребенка-инвалида за отказ в назначенном лекарстве

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По иску прокуратуры области в пользу ребенка-инвалида взыскана компенсация морального вреда в связи с необеспечением лекарством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что по решению суда министерство здравоохранения Калининградской области обязано было предоставить 13-летней девочке, имеющей тяжелое генетическое заболевание, жизненно необходимый лекарственный препарат. Однако решение суда длительное время не исполнялось, взамен положенного препарата ребенку предоставляли аналог, на который у нее имеются побочные реакции, подтвержденные заключением врачебной комиссии. Прокуратура области внесла представление региональному министру здравоохранения, а также обратилась в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

После вмешательства надзорного ведомства были организованы закупочные процедуры по приобретению лекарства. Кроме того, по иску прокуратуры в пользу девочки взысканы денежные средства в размере 150 тыс. рублей.

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