Проект по поиску людей из Калининграда получил президентский грант в 12,9 млн руб.

Проект по поиску людей из Калининграда получил президентский грант в 12,9 млн руб.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский проект по поиску людей, страдающих потерей память, получил президентский грант в размере 12,9 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Средства направлены на продвижение и запуск социальной франшизы «Помогите мне вернуться домой» в регионах России. Их получателем является Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», руководителем которого является Виктория Матукевич. Организация получила грант по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Общую сумму расходов на реализацию проекта оценили в 17,8 млн рублей. Размер поддержки равен 12,88 млн рублей, софинансирование — 5,02 млн рублей.

Сроки реализации проекта — с 1 февраля 2025 года по 31 июля 2026 года. Целью программы является «повышение безопасности и предотвращение пропаж пожилых людей с возрастными когнитивными нарушениями с помощью продвижения и внедрения франшизы социальной инновации „Помогите мне вернуться домой“ в регионах Российской Федерации».

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