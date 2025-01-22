Горвласти озвучили список улиц, попавших в программу ремонта тротуаров

Власти Калининграда озвучили список улиц, на которых в течение 2025 и 2026 годов должны отремонтировать тротуары. В пресс-службе горадминистрации назвали указанный список новым этапом «тротуарной программы», начало которой было положено в 2023 году. Отмечается, что некоторые тротуары будут отремонтированы целиком, а некоторые — отрезками.
В предварительном списке 30 улиц (по мере готовности проектно-сметной документации в мэрии обещают публиковать и другие аукционы):
-
М.Расковой;
-
Огарева;
-
Воздушная;
-
Ватутина;
-
Саперная;
-
Бассейная (от д. 38 до пр. Победы);
-
Печатная, 43 (Д/С № 124);
-
Заводская, 25;
-
Беговая;
-
Чайковского (от Советского пр. до Леонова);
-
Севастьянова (от Пролетарской до Иванникова);
-
Кирпичная, 14-18;
-
Тюленина, 4 (Д/С 31);
-
Альпийская (250 метров);
-
Молодежная (ДЮЦ);
-
Свердлова (от д. 8 до Аксакова);
-
Аксакова (от Свердлова до Билибейской);
-
пр. Мира (от д. 142б до Чкалова);
-
Судостроительной, 23 (ДС № 131);
-
Машиностроительная (29 школа);
-
Краснооктябрьская;
-
Ленинградская (от Голикова до Гоголя);
-
Лермонтова (от Тельмана до Верхнеозерной);
-
Сержантская (от Невского до Береговой);
-
пер. Трамвайный (от Киевской до 2-го Трамвайного пер.);
-
Ясная;
-
Ефремова (от Горького до Ашманн Парка);
-
Ленинский пр-т (от Багратиона до пер. Мореходного);
-
Барнаульская от (Ленинского пр-та до Геологической);
-
Геологическая.
В мэрии особо подчеркнули, что названные адреса — это план, который чиновникам не хотелось бы скорректировать из-за подрядчиков.
Перед стартом программы в январе 2023 года глава администрации города Елена Дятлова сообщала, по каким принципам отбираются улицы, где необходим ремонт:
«Где больше всего жалоб и где больше всего трафик, либо где в этом году будут запускаться те или иные объекты благоустройства», — поясняла Дятлова.