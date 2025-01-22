Горвласти озвучили список улиц, попавших в программу ремонта тротуаров

Власти Калининграда озвучили список улиц, на которых в течение 2025 и 2026 годов должны отремонтировать тротуары. В пресс-службе горадминистрации назвали указанный список новым этапом «тротуарной программы», начало которой было положено в 2023 году. Отмечается, что некоторые тротуары будут отремонтированы целиком, а некоторые — отрезками.

В предварительном списке 30 улиц (по мере готовности проектно-сметной документации в мэрии обещают публиковать и другие аукционы):

М.Расковой;

Огарева;

Воздушная;

Ватутина;

Саперная;

Бассейная (от д. 38 до пр. Победы);

Печатная, 43 (Д/С № 124);

Заводская, 25;

Беговая;

Чайковского (от Советского пр. до Леонова);

Севастьянова (от Пролетарской до Иванникова);

Кирпичная, 14-18;

Тюленина, 4 (Д/С 31);

Альпийская (250 метров);

Молодежная (ДЮЦ);

Свердлова (от д. 8 до Аксакова);

Аксакова (от Свердлова до Билибейской);

пр. Мира (от д. 142б до Чкалова);

Судостроительной, 23 (ДС № 131);

Машиностроительная (29 школа);

Краснооктябрьская;

Ленинградская (от Голикова до Гоголя);

Лермонтова (от Тельмана до Верхнеозерной);

Сержантская (от Невского до Береговой);

пер. Трамвайный (от Киевской до 2-го Трамвайного пер.);

Ясная;

Ефремова (от Горького до Ашманн Парка);

Ленинский пр-т (от Багратиона до пер. Мореходного);

Барнаульская от (Ленинского пр-та до Геологической);

Геологическая.

В мэрии особо подчеркнули, что названные адреса — это план, который чиновникам не хотелось бы скорректировать из-за подрядчиков.

Перед стартом программы в январе 2023 года глава администрации города Елена Дятлова сообщала, по каким принципам отбираются улицы, где необходим ремонт:

«Где больше всего жалоб и где больше всего трафик, либо где в этом году будут запускаться те или иные объекты благоустройства», — поясняла Дятлова.