Горвласти озвучили список улиц, попавших в программу ремонта тротуаров

Горвласти озвучили список улиц, попавших в программу ремонта тротуаров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда озвучили список улиц, на которых в течение 2025 и 2026 годов должны отремонтировать тротуары. В пресс-службе горадминистрации назвали указанный список новым этапом «тротуарной программы», начало которой было положено в 2023 году. Отмечается, что некоторые тротуары будут отремонтированы целиком, а некоторые — отрезками.

В предварительном списке 30 улиц (по мере готовности проектно-сметной документации в мэрии обещают публиковать и другие аукционы):

  • М.Расковой;

  • Огарева;

  • Воздушная;

  • Ватутина;

  • Саперная;

  • Бассейная (от д. 38 до пр. Победы);

  • Печатная, 43 (Д/С № 124);

  • Заводская, 25;

  • Беговая;

  • Чайковского (от Советского пр. до Леонова);

  • Севастьянова (от Пролетарской до Иванникова);

  • Кирпичная, 14-18;

  • Тюленина, 4 (Д/С 31);

  • Альпийская (250 метров);

  • Молодежная (ДЮЦ);

  • Свердлова (от д. 8 до Аксакова);

  • Аксакова (от Свердлова до Билибейской);

  • пр. Мира (от д. 142б до Чкалова);

  • Судостроительной, 23 (ДС № 131);

  • Машиностроительная (29 школа);

  • Краснооктябрьская;

  • Ленинградская (от Голикова до Гоголя);

  • Лермонтова (от Тельмана до Верхнеозерной);

  • Сержантская (от Невского до Береговой);

  • пер. Трамвайный (от Киевской до 2-го Трамвайного пер.);

  • Ясная;

  • Ефремова (от Горького до Ашманн Парка);

  • Ленинский пр-т (от Багратиона до пер. Мореходного);

  • Барнаульская от (Ленинского пр-та до Геологической);

  • Геологическая.

В мэрии особо подчеркнули, что названные адреса — это план, который чиновникам не хотелось бы скорректировать из-за подрядчиков.

Перед стартом программы в январе 2023 года глава администрации города Елена Дятлова сообщала, по каким принципам отбираются улицы, где необходим ремонт:

«Где больше всего жалоб и где больше всего трафик, либо где в этом году будут запускаться те или иные объекты благоустройства», — поясняла Дятлова.

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