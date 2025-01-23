Арест счетов побудил калининградского бизнесмена погасить долг перед мэрией

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После ареста счетов индивидуальный предприниматель из Калининграда предпочел добровольно погасить задолженность перед горадминистрацией в установленные сроки. Это позволило ему избежать вынесения исполнительского сбора и применения мер принудительного взыскания, сообщили в пресс-службе УФССП.

В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с индивидуального предпринимателя 11,5 млн рублей в пользу мэрии. Бизнесмен получил компенсацию за объект, изъятый для муниципальных нужд. Однако часть строений, учтенных в расчетах при определении размера возмещения, была заранее перемещена в другое место. Поэтому администрация через суд потребовала вернуть стоимость отсутствующего имущества.

Приставы возбудили исполнительное производство, направили уведомление должнику и наложили арест на банковские счета в качестве обеспечительной меры. Также предпринимателю разъяснили, что за непогашение задолженности в 5-дневный срок может быть применена штрафная санкция — исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Должник добровольно перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения, после этого арест с его счетов был снят. Денежные средства поступят в консолидированный бюджет государства.

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