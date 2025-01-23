Власти: цены на электричество в регионе находятся ниже обоснованного уровня

Цены на электроэнергию в Калининградской области находятся ниже экономически обоснованного уровня. Об этом в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» написала Служба по государственному регулированию цен и тарифов региона.

Ведомство отметило, что в прошлом году Федеральная антимонопольная служба и Правительство России доработали целевую модель дифференцированных энерготарифов. Основной целью их введения является снижение так называемой «перекрёстки».

«Поэтому диапазоны энергопотребление на 2025 год в Калининградской области сформированы, чтобы минимизировать доплату бизнеса за льготные энерготарифы для населения. С 1 июля рост тарифа на электроэнергию в границах первого диапазона вырастет на 12,52%», — говорится в сообщении Службы по госрегулированию цен и тарифов.

Регулятор продолжил, что первый диапазон в 2025 году в целях защиты интересов населения расширили более чем в два раза. Он составил 350 квт/ч в месяц. Большее расширение этого диапазона, по словам ведомства, приведёт к нарушению объема перекрестного субсидирования. Текущее законодательство не позволяет этого сделать.