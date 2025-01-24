Власти Калининграда обещают привести в порядок могилы ветеранов ВОВ «в этом году»

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Власти Калининграда пообещали привести в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны, у которых нет родственников, в 2025 году. Об этом представители администрации муниципалитета сообщили на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Пост главы региона был посвящён плану празднования 80-летия Великой Победы. «Получил от вас 117 предложений, которые внесли в наш план мероприятий: выставки, акции, концерты, тематические маршруты», — написал Алексей Беспрозванных.

«Надо и на могилах прибрать ветеранам. Ведь у многих нет родственников, кто может это сделать. Возложения — это очень хорошо, но как же те, кто ушёл позже из жизни, у многих пошатнулись кресты и заросли могилы», — прокомментировала одна из посетительниц страницы.

На комментарий ответили представители администрации Калининграда: «Конечно, в этом году все могилы ветеранов, у которых нет родственников, приведём в порядок».



"На территории города Калининграда существует два муниципальных кладбища, и одно кладбище находится за границами города — в Сазоновке, — поясняла ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

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