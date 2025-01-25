Доля никотина — не более 3,5%: в России утвержден ГОСТ для кальянного табака

Все новости по теме: Антитабачная кампания

В России введен государственный стандарт на табак для кальяна. Соответствующий документ утвердил Росстандарт, пишет ТАСС.

«Табак для кальяна должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по технологическим инструкциям, а также рецептурам изготовителя на каждое конкретное наименование изделия. Массовая доля никотина в табаке для кальяна — не более 3,5%», — отмечается в ГОСТе.

Согласно документу, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, питьевая и дистиллированная вода, лимонная кислота, натрия бензоат, калия собрат, белый сахар, патока крахмальная, натуральный мед, меласса свекловичная, инвертированный сироп. При этом не допускается применение никотинового сырья (жидкостей и солей никотина с его содержанием более 20 мг/ мл), наркотических или психотропных веществ (в том числе содержащих их растений), либо их прекурсоров.

Также в государственном стандарте содержатся требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению. В частности, отмечается, что предупреждение о содержании «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ» должно занимать не менее 17% поверхности боковой стороны упаковки.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter