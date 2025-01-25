Доля никотина — не более 3,5%: в России утвержден ГОСТ для кальянного табака

В России введен государственный стандарт на табак для кальяна. Соответствующий документ утвердил Росстандарт, пишет ТАСС.

«Табак для кальяна должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по технологическим инструкциям, а также рецептурам изготовителя на каждое конкретное наименование изделия. Массовая доля никотина в табаке для кальяна — не более 3,5%», — отмечается в ГОСТе.

Согласно документу, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, питьевая и дистиллированная вода, лимонная кислота, натрия бензоат, калия собрат, белый сахар, патока крахмальная, натуральный мед, меласса свекловичная, инвертированный сироп. При этом не допускается применение никотинового сырья (жидкостей и солей никотина с его содержанием более 20 мг/ мл), наркотических или психотропных веществ (в том числе содержащих их растений), либо их прекурсоров.

Также в государственном стандарте содержатся требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению. В частности, отмечается, что предупреждение о содержании «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ» должно занимать не менее 17% поверхности боковой стороны упаковки.