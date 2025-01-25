Роскомнадзор сообщил о жалобах пользователей из РФ на проблемы с TikTok

Пользователи из России жалуются на проблемы в работе сервиса TikTok Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Роскомнадзора.

Жалобы стали поступать на сервисы по отслеживанию доступности ресурсов на сбои в работе TikTok в России. Подано уже несколько тысяч обращений. О проблемах заявляют также пользователи других стран, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившем на запрос агентства.

Как напоминает информагентство, в марте 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.