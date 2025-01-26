Областные власти выдали разрешение на реконструкцию административного здания в Гвардейске. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.
Здание с кадастровым номером 39:02:010013:86 2 находится на улице 1-ой Северной, 6. Общая площадь — 98,1 кв.м., количество этажей — 1. Разрешение выдано физическому лицу.
По данным публичной кадастровой карты Калининградской области, кадастровая стоимость земельного участка составляет 1 978 633,8 руб., уточнённая площадь — 780 кв.м.