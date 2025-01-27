В Зеленоградске выделили более 750 тыс. руб. на вырубку аварийных деревьев

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В Зеленоградске на вырубку аварийных деревьев и раскряжёвку валежника выделили более 750 тыс. рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы необходимо провести на ул. Ленина, Приморской, Зеленой, Школьной, Тургенева и Московской в Зеленоградске, а также в посёлках Муромское и Озерово. Срок окончания работ — 10 февраля 2025 года. Отмечается, что подрядчик должен обеспечить сохранность находящихся рядом деревьев, зданий и сооружений, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, малых архитектурных форм, контактных сетей, наружной рекламы и т.д.

Заказчиком работ является зеленоградское МАУ «Озеленитель». Закупку произвели у единственного подрядчика, данные которого не раскрываются. На вырубку потратят 754,2 тыс. рублей.

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