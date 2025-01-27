Погода не по календарю: прогноз на неделю для Калининградской области

Январь, по прогнозам синоптиков, завершится тёплой погодой, «никак не напоминающей о календарном периоде». Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Мы увидим продолжение „конвейера“ тепла на ближайшие дни: циклон „Herminia“, расположившись центром у Британских остров с постепенным смещением к Скандинавии, принесёт волну тропического воздуха в Европу и наш регион», — говорится в сообщении.

Днём в понедельник в Калининграде и области +4...+7°С, преимущественно облачно и без осадков. Вечером пасмурно и вероятны небольшие/умеренные дожди (особенно на западе области). Ветер утром южный, к вечеру переменный на юго-восточный, умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Во вторник в течение суток +4...+7°C, пасмурно, дымка и временами ожидаются дожди/морось (в особенности в ночные, утренние и вечерние часы). Ветер ночью и утром преимущественно южный, днём и вечером переменный на юго-восточный, слабый (3-5 м/с). Атмосферное давление продолжит слабо понижаться.

В среду в течение суток +6...+9°C, облачно с прояснениями и ожидаются периодические дожди (наибольшая вероятность осадков — в ночные и утренние часы). Ветер преимущественно южный/юго-западный (5-10 м/с, в порывах до 12-15 м/с (предварительно). Атмосферное давление начнёт повышаться.

Во вторую половину недели ожидается «перестройка атмосферной циркуляции: тропический воздух покинет наш регион». По предварительным прогнозам, в четверг и пятницу вероятность осадков снизится, днём всё ещё будет тепло (+4...+7 °C), ночные температуры постепенно уйдут в слабый «плюс».

«Уже к концу недели может ощутимо похолодать до слабых заморозков ночью, а вот днём все будет зависеть от наличия прояснений, ведь февральское солнце вполне способно вывести температуру в „плюс“ в подобной воздушной массе. Если появятся слабые конвективные заряды с Балтики, то они скорее будут иметь характер крупы/мокрого снега. В целом полноценным „уходом“ в зиму, естественно, это никак не назовешь — температура просто выйдет в норму», — добавили в паблике.