В Госдуму внесли проект о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсий

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает наказание вплоть до года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.



Предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (ст. 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).

Сейчас такая ответственность, как пояснил глава комитета, грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.

21 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях — физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.