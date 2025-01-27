В Госдуму внесли проект о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсий

Все новости по теме: Безопасность

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает наказание вплоть до года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (ст. 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).

Сейчас такая ответственность, как пояснил глава комитета, грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.

21 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях — физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter