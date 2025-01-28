Власти назвали условия строительства школы в микрорайоне Космодемьянского

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Запланировать строительство школы в микрорайоне имени Александра Космодемьянского власти Калининграда смогут в том случае, если городу выделят дополнительные средства на эти цели. Вопрос обсуждали в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, что микрорайону не хватает школы, написала одна из посетительниц страницы: «В районе проживает 30 тысяч человек, школа переполнена. Обещали новую школу к 2024 году (предыдущий губернатор)... Даже не выделен участок под строительство».

К обсуждению подключились представители администрации Калининграда. «Этот объект пока в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день его нет в планах строительства образовательных учреждений, это связано с отсутствием источников финансирования. <...> Если в ближайшие два года городу выделят дополнительные средства, адресную инвестиционную программу скорректируют и определят конкретные сроки для этого объекта», — говорится в комментарии.

Сотрудники горадминистрации также сослались на высокую стоимость строительства школ и невозможность покрыть эти расходы за счёт местного бюджета. «Поэтому все образовательные учреждения строят по федеральным программам и нацпроектам при условии выделения средств из областного и федерального бюджетов», — заключили представители муниципалитета.

Федеральное финансирование на строительство школы на ул. Новгородской в микрорайоне Космодемьянского местные власти пытались получить ещё в 2022 году. Тогда объект планировали построить в 2023 — 2024 годах.

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