Суд отказался понудить власти Зеленоградска заняться строительством новой школы

Суд Зеленоградского района отказал прокуратуре в иске о бездействии местной администрации в вопросе строительства школы. Соответствующая информация опубликована в картотеке судебных дел.

Прокуратура подала в суд на администрацию Зеленоградского округа в августе 2024 года. По данным надзорного органа, в 2020 г. был сформирован земельный участок под строительство школы на ул. Тургенева в Зеленоградске, завершить строительство планировалось в 2025 году. При этом, как отмечали в прокуратуре, школа построена не была, проблема переполненных учебных заведений осталась нерешенной — в настоящее время в Зеленоградске есть два средних учебных заведения. В гимназии «Вектор» обучается чуть больше 1000 человек при проектной мощности учреждения 850 учеников. СОШ Зеленоградска — 1502 ребенка против 1000 проектных. При этом в Зеленоградском округе продолжается активное жилищное строительство.

Напомним, как сообщила в ходе декабрьского судебного заседания представитель районной администрации, в феврале 2022 г. правительство региона утвердило госпрограмму «Образование», в соответствии с которой строительство нового корпуса для общеобразовательной школы Зеленоградска на 1100 мест было перенесено на 2029-2030 годы с софинансированием в сумме 1 млрд 785 млн рублей.