Калининградца обвинили в контрабанде сигарет в Литву, дело поступило в суд

Калининградца обвинили в контрабанде сигарет в Литву, дело поступило в суд
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Нестеровский суд поступило уголовное дело о контрабанде сигарет в Литву. Об этом сообщила пресс-служба Областного суда в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что житель Калининграда приобрёл 1599 пачек сигарет без акцизной маркировки. Мужчина планировал в дальнейшем перевезти их в Литовскую Республику. «Товар» он поместил в скрытые полости задних дверей полуприцепа, на котором работал водителем-экспедитором.

Транспортировку сигарет он производил 30 октября 2024 года вместе с перевозкой говяжьих консервов в Московскую область. Пачки у мужчины изъяли на таможенном посту МАПП «Чернышевское». Стоимость табачной продукции оценили в 206,2 тыс. рублей.

«Действия обвиняемого К. следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегических важных товаров в крупном размере. Судебное заседание в Нестеровском районном суде состоится 4 февраля 2025 года», — говорится в сообщении Областного суда.

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