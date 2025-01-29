Погода в Калининграде 29 января

В среду, 29 января, в Калининградской области ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +8°С, ночью столбик термометра опустится до +6°С. Скорость ветра составит от 3 до 6 м/с с порывами до 12 м/с, направление — юг/юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 751 мм рт. ст. Относительная влажность 86%. Температура воды: 4,5°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ещё более тёплую погоду на большей части региона. Во всех городах, кроме приморских, днём воздух прогреется до +9°С. В ночные часы +5... +6°С, возможен небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода со слабыми осадками. Максимальная температура воздуха днём — +8,8°С, ночью — +6,4°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду. Временами дождь, днём местами небольшой. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром и днём южный, юго-западный 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5°С, днём +5...+8°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в Калининграде и области вероятны локальные дожди, связанные с холодным фронтом. «Впрочем, в первой половине дня снова может проясниться и потеплеть до +10°С. Январь продолжает удивлять», — отмечают синоптики.