Как в апреле: в Калининграде и области вновь были побиты температурные рекорды

Как в апреле: в Калининграде и области вновь были побиты температурные рекорды
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Во вторник, 28 января, в Калининграде и области вновь были побиты суточные температурные рекорды. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Суточные рекорды побиты в Калининграде и на всех метеостанциях, где имеется соответствующий архив данных. Настоящий апрельский день: среднесуточная [температура] в Калининграде составила +7,9°С, что на 9,2°С превышает климатическую норму», — говорится в сообщении.

В Калининграде потеплело до +10,8°С. Предыдущий рекорд 2002 года составлял +9,4°С. Преодолели максимум предыдущих лет также в Железнодорожном (+10,7°С), Балтийске (+9,6°С) и Советске (+9,4°С). В Храброво и Пионерском, где отсутствует архив рекордов, воздух прогрелся до +11°С, в Черняховске — до +10,5°С.

В среду, 29 января, характер погоды, как ожидается, существенно не изменится.

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