В ГИБДД помогли вовремя доставить беременную в роддом Калининграда из Ижевского (видео)

В Калининградской области автоинспектор помог вовремя доставить беременную женщину в роддом областного центра из пос. Ижевское, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Инспектор ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Светловскому округу Дмитрий Артемьев находился на маршруте патрулирования в пос. Ижевское, когда к нему за помощью обратился мужчина. Он пояснил, что везет свою супругу в роддом, но боится не успеть в час пик», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудник полиции оценил дорожную обстановку и принял решение незамедлительно доставить беременную женщину в медицинское учреждение. Он помог ей пересесть в служебный автомобиль и, включив световые и звуковые сигналы, довез до роддома, где уже через час на свет появился здоровый малыш.

Отметим, что родильные отделения в Балтийске и Светлом были закрыты более 10 лет назад. В настоящее время беременные женщины из этих муниципалитетов направляются в роддома Калининграда.