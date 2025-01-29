Сроки сдачи велодорожки на Куршской косе сдвинулись

Сроки сдачи велосипедной дорожки «Куршский велотракт» сдвинулись до весны. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина.

«Работы ещё ведутся. Сейчас [готовность] порядка 84%, срок сдачи — март-апрель. Если будет такая погода, то вообще будет замечательно. Нас всегда сдерживали только погодные условия, сейчас материалы все есть», — отметил директор нацпарка.

Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. Последний раз датой запуска называли декабрь 2024 года.

Подрядчиком выступает «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Организация выиграла торги, снизив стоимость контракта с 408,7 до 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).