Минэкономразвития: спрос на горнолыжные курорты в Калининграде заметно вырос

Спрос на путешествия на горнолыжные курорты в Калининграде в новогодние праздники заметно вырос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Минэкономразвития РФ и Ассоциации туристических агрегаторов, проведённое на основе сервисов онлайн-бронирования.



«Заметно вырос спрос на путешествия на горнолыжные курорты в Красной Поляне и Калининграде — в среднем на 70%», — заметили в сервисе «Путешествия» Т-Банка, данные которого приводятся в исследовании.

Вдвое чаще россияне на новогодние праздники бронировали альтернативные средства размещения, в том числе глэмпинги. На гостиницы, по данным Ассоциации, пришлось около 60% бронирований.