Погода в Калининграде 30 января

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Днём в четверг, 30 января, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +8°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер юго-западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +4°C. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно. Температура утром +6°C, днём +8°C, вечером +6°C. Влажность составит 84%, давление — 757 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в четверг «у нас последний день сильного тепла. Ночью в области +5...+7°C, днем +7...+9°C. Ночью и рано утром облачно, возможны небольшие/умеренные дожди. Днем переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Вечером снова не исключены небольшие осадки (преимущественно на западе и побережье».

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