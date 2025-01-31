Верховный суд: жильцы вправе взыскивать компенсацию с соседей за курение

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Жильцы многоквартирных домов вправе взыскивать компенсацию с курящих соседей. Соответствующее разъяснение сделал Верховный суд РФ, изучив материалы очередного гражданского дела на данную тему, сообщает «Российская газета».

Как уточняет издание, суть иска заключалась в том, что гражданин решил в судебном порядке добиться компенсации морального вреда от своего соседа, который курил у себя на лоджии, а дым от его сигарет проникал в квартиру жильцов с маленьким ребенком. Истец счел, что вредная привычка соседа «подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания». Поскольку местные суды равнодушно отнеслись к этому вопросу и никаких нарушений со стороны курящего гражданина не нашли, отцу ребенка пришлось пройти все судебные инстанции вплоть до верховной. В результате материалы спора изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ и пришла к выводу, что наличие ребенка — это серьезно. Все предыдущие решения местных судов отменены, дело отправлено на новое рассмотрение.

«Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — решил Верховный суд, уточнив, что курить в помещении можно, если табачный дым не выходит за пределы помещения курильщика и не причиняет неудобства соседям.

Отметим, что ранее Верховным судом уже рассматривались подобные гражданские иски. Кроме того, решения о взыскании компенсаций с курильщиков принимались и судами Калининградской области. Так, в мае 2022 года зеленоградский суд запретил собственнице квартиры и ее жильцам курение на балконе, поскольку это нарушало права других жильцов многоквартирного дома. Кроме того, суд взыскал в пользу женщины с двоих жильцов компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей в равных долях, то есть по 5 000 рублей с каждого, а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. 

В ноябре 2020 года суд обязал кальянную в Калининграде выплатить жительнице дома, в котором располагалось заведение, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и возместить судебные расходы в размере шести тысяч рублей. 

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