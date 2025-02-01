Погода в Калининграде 1 февраля

Днем в субботу, 1 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит +4°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление повышенное — 768 мм ртутного столба, ветер восточный, слабый.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем также ожидается +4°C, ночью +2°C. На востоке области днём +3°C, ночью 0°C. По всей территории области — смешанные осадки (дождь со снегом).

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, возможен дождь. Температура утром +2,9°C, днём +3,8°C, вечером +1°C. Влажность — от 80 до 90%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 1 февраля «ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, в течение суток без существенных осадков (местами не исключены лишь небольшие заряды мокрого снега/дождя, преимущественно утром и вечером), около +1...+3°С».

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, высота волн у побережья Калининградской области составит 1,5 м.

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