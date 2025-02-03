На трассе А-229 планируют изменить временную схему движения (фото)

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 40 км федеральной трассы А-229 «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» с 4 февраля 2025 года планируют частично изменить временную схему движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как уточняется, речь об участке дороги вблизи посёлка Солдатово. «В связи с продолжением строительства надземного пешеходного перехода и автобусных остановок на участке перекрыта первая полоса движения в оба направления, а скорость ограничена до 50 км/ч. ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ просит водителей быть особенно внимательными при движении по участку работ и соблюдать требования временных дорожных знаков.», — говорится в сообщении.

Строительство надземного пешеходного перехода на 40-м км федеральной дороги А-229 началось в октябре 2024 года. Предполагается, что он будет представлять собой каркасную конструкцию высотой более 5 м с металлическим пролётным строением, остеклением из поликарбоната и лестничными сходами по обеим сторонам проезжей части. Для маломобильных граждан планируют сделать лифты. Также подрядчику предстоит смонтировать линии искусственного освещения, частично расширить дорогу, обустроить две новые автобусные остановки с павильонами для ожидания транспорта. Кроме того, предусмотрено строительство тротуаров для удобного подхода ко всем будущим элементам инфраструктуры пешеходного перехода. Новый переход планируется открыть для жителей в октябре 2025 года.