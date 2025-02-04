Умерла экс-директор калининградского лицея № 49 Людмила Осипова

Во вторник, 4 февраля, в Калининграде умерла бывший директор лицея № 49 Людмила Осипова. Об этом «Новому Калининграду» сообщили выпускники педагога, информацию подтвердили в горадминистрации.

Людмила Григорьевна пришла в среднюю школу № 49 учителем литературы и классным руководителем в 1974 году, а в 1988-м была избрана пост директора. Уже спустя два года — в 1990-м — школа № 49 одной из первых стала школой-лицеем, а с 1994 года — лицеем, пройдя аттестацию и аккредитацию на этот статус. Под руководством Людмилы Григорьевны Осиповой лицей № 49 стал одним из лучших учебных заведений Калининграда и области. По воспоминаниям тех, кто учился там с 1 по 11 класс, в 90-м году это была самая обычная средняя школа, а при Осиповой она стала топовым лицеем города.

В последние годы у педагога были серьезные проблемы со здоровьем. В начале года ситуация усугубилась, и Людмиле Григорьевне потребовалась госпитализация.

«Мы, выпускники 2000 года, собирались вместе в Калининграде 1 февраля, чтобы отметить 25 лет выпуска. Знали, что Людмила Григорьевна находится в больнице и что ничего, кроме письма от всех нас, ей передать нельзя. Письмо мы подготовили, но, к сожалению, не успели, — поделилась выпускница 49-го лицея Марианна Янкова. — Она была целой эпохой для нас. Нам очень повезло, что взрослели мы именно в то время и именно в этой школе, которой управляла именно она. Светлая память и благодарность».

Теплые слова в адрес педагога озвучили и другие выпускники 49-го лицея:

«Спасибо за профессиональное управление одним из лучших лицеев Калининграда. Гордимся, что учились под Вашим руководством! Всегда будем любить и ценить Вас», — Елизавета Мозжухина.

«Спасибо за то, что верили в нас и в наших учителей. Спасибо за разговоры лично, когда это было нужно. Спасибо за ваше терпение, ради наших знаний, а иногда и воспитание», — Пётр Старцев.

«А мне хочется высказать благодарность Людмиле Григорьевне и всем причастным за „Солнечный сад“. С радостью вспоминаю это пространство творчества и свободы детских фантазий и проявлений, прикосновение к прекрасному. Спасибо, что это было в лицее!» — Энгель Мария.

«Спасибо за созданную атмосферу доброжелательности и уважения к личности каждого из учеников! Дочь заканчивает в лицее 11-й класс и учится, в том числе, у моих преподавателей», — Татьяна Виноградова

«Новый Калининград» выражает соболезнование родным и близким Людмилы Григорьевны Осиповой.