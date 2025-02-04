Минздрав: жители области могут пройти диспансеризацию по выявлению онкологии

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В Калининградской области стартовала Неделя профилактики онкологических заболеваний. Любой житель региона может пройти соответствующую диспансеризацию, сообщили в региональном минздраве.

Чтобы принять участие в диспансеризации, необходимо записаться на обследования в больницу или поликлинику по месту прикрепления. Обследование проходит в два этапа. На первом проводится осмотр терапевта, где врачи выявляют факторы риска развития заболеваний и определяют группу здоровья пациента. Далее осуществляется серия онкоскринингов. В возрасте с 18 до 39 лет в их число входит осмотр на выявление рака шейки матки. После 40 лет к ним добавляются скрининги для обнаружения колоректального рака, рака желудка, двенадцатиперстной кишки, молочной и предстательной желез.

«Даже если ничего не беспокоит, помните, что на самых ранних стадиях онкологические заболевания себя никак не проявляют. Поэтому диагностировать онкологические заболевания возможно с помощью диспансеризации», — отметил глава облминздрава Сергей Дмитриев.

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