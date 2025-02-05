Минздрав предлагает ввести систему отработок для выпускников медицинских вузов

Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счёт бюджета. Инициатива оформлена как поправки к закону «Об образовании», пишет «Коммерсант» в среду, 5 февраля.

Предполагается, что выпускники должны будут два-три года отработать в государственной или частной клинике, включённой в систему ОМС. При этом молодые медики смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение.

Трудоустроиться необходимо будет в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдёт, выпускникам придётся компенсировать бюджетные затраты на обучение в двукратном размере.

Эксперты называют инициативу «крутой, но справедливой». При этом юристы предупреждают, что законопроект может нарушить принцип свободы выбора работы.