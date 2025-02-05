Минздрав предлагает ввести систему отработок для выпускников медицинских вузов

Все новости по теме: Медицина

Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счёт бюджета. Инициатива оформлена как поправки к закону «Об образовании», пишет «Коммерсант» в среду, 5 февраля.

Предполагается, что выпускники должны будут два-три года отработать в государственной или частной клинике, включённой в систему ОМС. При этом молодые медики смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение.

Трудоустроиться необходимо будет в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдёт, выпускникам придётся компенсировать бюджетные затраты на обучение в двукратном размере.

Эксперты называют инициативу «крутой, но справедливой». При этом юристы предупреждают, что законопроект может нарушить принцип свободы выбора работы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter