На ул. Портовой в Калининграде вновь планируют ввести одностороннее движение

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На ул. Портовой в Калининграде вновь планируют ввести одностороннее движение

На ул. Портовой в Калининграде с 17 февраля по 31 мая 2025 года планируют ввести одностороннее движение транспорта. Речь об участке от дома № 45 до ул. Железнодорожной, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Временное ограничение вызвано необходимостью обеспечить безопасность при строительстве сетей водоснабжения и хозбыт канализации. Автобусы № 4 будут пущены по Железнодорожной, Суворова, Транспортной, далее — по существующей схеме. В обратном направлении маршрут останется без изменений», — говорится в сообщении.

Также с 15 февраля до конца года вводится одностороннее движение по ул. Портовой от дома № 39 до ул. Железнодорожной.

«Ехать по Портовой будет можно только на Железнодорожную и через двухъярусный мост на Буткова. Поворот с двухъярусного моста на Портовую исключается», — уточнили в пресс-службе.

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